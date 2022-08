Dressur-WM: Werndl für die Kür qualifiziert

Benjamin Werndl (Aubenhausen) hat sich mit einer hervorragenden Leistung im Grand Prix Special bei der Dressur-WM in Herning für die abschließende Kür-Entscheidung am Mittwoch qualifiziert. Der Bruder der Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, die in diesen Tagen ihr zweites Kind erwartet, kam mit seinem 13-jährigen Wallach Famoso auf 78,237 Prozentpunkte und übernahm damit die zwischenzeitliche Führung. Nach Werndl folgen noch acht Reiter, sodass er den neunten Platz auf jeden Fall sicher hat.