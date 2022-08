Klimke im Grand Prix Special außerhalb der Medaillenränge

Ingrid Klimke hat bei der Dressur-WM in Herning mit der Medaillenvergabe im Grand Prix Special erwartungsgemäß nichts zu tun.

Der vierte deutsche Reiter musste am Montagmorgen passen, Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) und sein 15-jähriger Wallach Duke of Britain waren im Grand Prix Special nicht dabei. Wandres habe das Pferd in Absprache mit der deutschen Teamführung zurückgezogen, das teilte die Deutsche Reiterliche Vereinigung wenige Stunden vor der ersten Einzel-Entscheidung der WM mit.