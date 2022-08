Anzeige

Welches Team gewinnt die R6S GSA League? R6S GSA League kommt nach Hamburg

Das große Finale der Rainbow Six Siege GSA League findet in diesem Jahr Anfang September in Hamburg vor Live-Publikum statt © Ubisoft

Florian Merz

Die aktuelle GSA League ist zu Ende und die Playoffs-Teilnehmer gefunden. Diese werden nun kommenden September in Hamburg vor Live-Publikum einen neuen Liga-Champion küren.

Nach vier Monaten hart umkämpfter Partien muss auch die laufende GSA League zu einem Ende kommen. In der vergangenen Woche wurden die letzten Partien ausgespielt und die Finalisten beziehungsweise Playoffs-Teilnehmer gefunden. Neben Spitzenreiter Team Alpha, das in dieser Spielzeit mit beeindruckenden Ergebnissen aufwarten konnte, zählen auf die Mannschaften von WYLDE, WhiteTigerZ sowie Ovation eSports zum Teilnehmerfeld, welches vom 02. bis 04. September in Hamburg um die Krone im deutschsprachigen Raum kämpfen wird.

Klarer Favorit: Team Alpha

Die erste Halbfinalpartie wird zwischen den Line-ups von Team Alpha und Ovation eSports am Freitag entschieden. Samstag folgt das Aufeinandertreffen von WYLDE und den WhiteTigerZ, ehe es am Sonntag zum entscheidenden großen Finale kommt.

Als großer Favorit geht Team Alpha ins Rennen, was nicht zuletzt an der überragenden Leistung im Zuge der abgelaufenen Saison liegt. Das aus drei deutschen, einem niederländischen sowie österreichischen Spieler bestehende Roster konnte in den vergangenen Monaten alles und jeden schlagen. Lediglich dreimal hatte man das Nachsehen, hingegen gab es in der restlichen Spielzeit kaum Probleme mit der Konkurrenz.

Das Finale wird im MateCrate Studio ausgetragen, welches die eigenen Pforten am Freitag um 15:00 Uhr öffnet. Tages- wie Wochenendtickets lassen sich schon jetzt über die offiziellen Portale käuflich erwerben.