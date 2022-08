Timo Werner zurück zu RB Leipzig! Chelsea-Aus perfekt | Transfer-News

Das Kapitel Chelsea ist für Timo Werner beendet. Der Nationalstürmer kehrt zu Ex-Klub RB Leipzig in die Bundesliga zurück.

Die Rückkehr von Timo Werner in die Bundesliga ist perfekt!

Nach SPORT1 -Informationen wechselt der 26-Jährige vom FC Chelsea zurück zu RB Leipzig, wo er bereits von 2016 bis 2020 unter Vertrag stand. Der Angreifer wird noch im Laufe des Montags nach Deutschland fliegen und soll am Dienstag den Medizincheck absolvieren. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Passiert dabei nichts Unerwartetes, soll Werner am kommenden Samstag im Bundesliga-Spiel der Leipziger gegen den 1. FC Köln bereits zum Kader von Trainer Domenico Tedesco gehören.

Die Ablösesumme für den 53-maligen Nationalspieler (24 Tore), der in London noch einen Vertrag bis 2025 hatte, beträgt nach SPORT1 -Informationen rund 30 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen. Als Fixbetrag werden dabei zunächst lediglich rund 20 Millionen Euro fällig. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Timo Werner: Von Chelsea zurück zu RB Leipzig

Werner war im Sommer 2020 für rund 53 Millionen Euro von RB nach London gewechselt, tat sich in der englischen Hauptstadt jedoch schwer. Insgesamt stehen für Werner nach zwei Jahren 56 Einsätze in der Premier League zu Buche, in denen er zehn Tore erzielte und 13 weitere vorbereitete.