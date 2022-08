Bundesliga: Jonas Hofmann verlängert in Gladbach

Kunstschuss! Hier trifft ein Verteidiger per Fallrückzieher

Jonas Hofmann hat seinen vertrag in Gladbach verlängert. Der Nationalspieler ist nach Alassane Pléa innerhalb einer Woche der zweite Borussia-Star, der sich längerfristig bindet.

Nachdem Alassane Pléa in der vergangenen Woche bereits seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat, ist nun Jonas Hofmann dran. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Jonas ist in seinen sechseinhalb Jahren bei uns zu einem der Gesichter unserer Mannschaft geworden“, wird Sportdirektor Roland Virkus auf der Gladbacher Homepage zitiert.

Ziehen Sommer und Co. jetzt nach?

„Er hat hier eine beeindruckende Entwicklung genommen – erst zum Stammspieler und Führungsspieler bei uns und mittlerweile auch zu einer festen Größe in der deutschen Nationalmannschaft.

In den vergangenen sechs Spielzeiten kommt der 30-Jährige auf 76 Torbeteiligungen in 182 Spielen für den VfL. Im Oktober 2020 gab der gebürtige Heidelberger sein Debüt in der Nationalmannschaft. Dort ist Hofmann aufgrund seiner Vielseitigkeit inzwischen unverzichtbar und laut Bundestrainer Hansi Flick „eine feste Größe“.