Rangnick erklärt, warum Werner-Rückkehr zu RB Leipzig Sinn macht

Werner brauche "Vertrauen und die absolute Rückendeckung des Trainers", um "an seinem Leistungslimit zu spielen", meinte der Nationaltrainer Österreichs: "Für Timo ist es wichtig, dass er regelmäßig spielt, damit er auch für die WM in Form kommt. Am stärksten und wirkungsvollsten sehe ich ihn als einen von zwei Stürmern. Silva und Poulsen könnten von ihm profitieren."