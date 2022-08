Das sind die Teams der Rocket League WM!

RLCS World Championship: Teilnehmer der Gruppenphase ermittelt

RLCS WM: So geht es jetzt weiter

Am Montag haben die Teams einen Tag frei, bevor dann am Dienstag die Gruppenphase beginnt. Bis zum 13. August werden hier die acht Viertelfinalisten erneut in Best-of-7-Matches ermittelt. Am Sonntag, dem 14. August, steigt dann das große Finale in der Dickies Arena in Fort Worth, Texas.