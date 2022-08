Anzeige

VCT Champions - Wer hat noch Chancen? VCT: Last Chance Qualifier

Im Zuge der Last Chance Qualifier geht es um wichtige Punkte und Platzierungen für die Challengers und Majors © Riot Games

Julian Spies

Zehn der 16 Plätze für das Champions-Event in Istanbul vom 02. bis 18. September sind vergeben. Die letzten sechs Teilnehmer werden über die regionalen Last Chance Qualifier ermittelt.

Über das Jahr hinweg haben die Teams der einzelnen Regionen Punkte für ihre Platzierungen in den Challengers und Masters erhalten. In der EMEA Region sind FunPlus Phoenix und Fnatic bereits für das Saisonhighlight qualifiziert, da sie bei ihrem Punktestand nicht mehr von der Liste verdrängt werden können.

Letzte Chance für G2, Liquid und Co.

Die Plätze drei bis zehn der Rangliste spielen einen dritten und letzten Startplatz für den Showdown in der 15-Millionen-Einwohner-Stadt in der Türkei aus.

Anzeige

In der ersten Runde treffen am 07. August G2 Esports auf OG LDN UTD sowie M3 Champions auf Acend. Am Montag spielt dann Team Liquid gegen BBL Esports. Guild Esports bekommt es in der ersten Partie mit Natus Vincere zu tun. Nach dem Bo5-Finale am 14. August steht fest, wer neben Fnatic und FunPlus Phoenix, den Siegern des letzten Masters in Kopenhagen, mit auf die Champions fahren darf.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren! +++

Unter den anderen sieben Teilnehmern werden immerhin 50.000 Euro „Trost-Preisgeld“ ausgeschüttet.

Guild und M3 Champions mit guten Chancen

Zu den Favoriten dürfte Guild Esports zählen. Nach einem soliden siebten bis achten Platz in den Niederlanden vergangenen Monat startet das Team um Leo „Leo“ Jannesson aus Schweden hoch motiviert in den Qualifier. Gute Chancen ausmalen darf sich auch M3 Champions. Das russische Line-up konnte in den letzten beiden Challenger-Events mit guten Leistungen überzeugen. Dennoch schrammten die Russen zuletzt äußerst knapp an der Major-Teilnahme vorbei.