Dragon Ball FighterZ erhält endlich Rollback-Netcode

Son-Goku ist bekannt wie ein bunter Hund und in Dragon Ball FighterZ omnipräsent. Nun wurde eine neue Version des Kämpfers veröffentlicht: Ultra-Instinkt-Goku © Bandai Namco

Bandai Namcos Dragon Ball FighterZ zählt seit der Veröffentlichung zu den beliebtesten Fighting Games und wird regelmäßig auf kleinen wie großen Turnieren gespielt. Auch im Zuge der EVO am vergangenen Wochenende traten die besten Spieler:innen gegeneinander an, um am Ende einen neuen EVO Champion zu krönen.