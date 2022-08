Das ist die neue Legende: Vantage - Apex Legends

Die 14. Season in Apex Legends beginnt am 9. August. Mit der Scharfschützin Vantage liefert diese auch erneut eine neue Legende.

Apex Legends geht am 9. August in die 14. Season. Während es natürlich wieder Änderungen an den Maps, am Loot-Balancing und neue Skins geben wird, fiebern Fans wohl am meisten dem Release der neuesten Legende entgegen.