Leichtathletik: Zoff um den Marathon vor der EM in München

Aus Angst vor einem Hitzerennen fordern die deutschen Marathon-Asse um Amanal Petros eine Verlegung der Startzeiten bei der anstehenden Heim-EM in München (15. bis 21. August) in die frühen Morgenstunden.

„Verhindern Sie einen gefährlichen Hitze-Marathon bei den Europameisterschaften in München“, heißt es in einem Offenen Brief an die Veranstalter, den rund 50 Läuferinnen und Läufer unterzeichnet haben: „Verschieben Sie die Startzeiten.“ (NEWS: Alles zur Leichtathletik)