Formel 1: Sichert er Mick Schumachers Zukunft?

Mick Schumacher muss in der zweiten Saisonhälfte liefern, um sich für eine Zukunft in der Formel 1 zu empfehlen. Es gibt trotz anhaltender Probleme mehrere Gründe zur Zuversicht.

Der Hintergrund: Teamchef Günther Steiner will Leistung sehen, bevor er Schumacher für eine dritte Saison bestätigt. Das Problem: Nach den ersten beiden Punkterennen in Silverstone und Spielberg ging Schumi jr. zuletzt in Frankreich und Ungarn wieder leer aus.

Qualifying ein anhaltendes Problem

Ein Problem, an dem Schumacher trotz seiner ersten Erfolge in jedem Fall weiter arbeiten muss: die schlechten Startpositionen.

In Le Castellet fuhr der Deutsche nur von Platz 19 los, nachdem er zuvor in Kurve drei illegal abgekürzt hatte. In Ungarn schaffte er es auf Platz 15 zwar in den zweiten Qualifyingabschnitt, war aber langsamer als Teamkollege Kevin Magnussen (Platz 13). Zur Ehrenrettung von Schumacher sei gesagt: Nur der Däne bekam das lang erwartete Update. Schumacher musste weiter mit dem alten Auto vorliebnehmen.