La Liga: Robert Lewandowski zaubert beim Debüt im Camp Nou - erstes Tor im Barcelona-Trikot

Im Rahmen der Saisoneröffnung spielte der FC Barcelona seine traditionsreiche Gamper-Trophäe aus. Gegen den mexikanischen Klub UNAM Pumas um Dani Alves stand der polnische Superstar erstmals im Camp Nou in der Startelf - und hatte großen Anteil am deutlichen 6:0 (4:0)-Erfolg der Katalanen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Lewandowski wird Man of the Match

Im Anschluss an die Partie wurde Lewandowski zum Man of the Match gekürt - ein verdienter Lohn nach einem Tor sowie zwei Assists. Der 33 Jahre alte Torjäger präsentierte sich extrem spielfreudig und deutete an, warum er eine Schlüsselrolle bei Barca einnehmen dürfte.