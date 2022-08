"Quantensprung": Dietrich sieht gute Chancen durch EM-Hype

Siegfried Dietrich von Eintracht Frankfurt sieht die EM in England als „Quantensprung“ für den Profi-Frauenfußball.

Siegfried Dietrich von Eintracht Frankfurt sieht die EM in England als „Quantensprung“ für den Profi-Frauenfußball. Der Sportdirektor glaubt an ein neues „Wahrnehmungszeitalter“. Auf die Begeisterung für das Turnier auf der Insel lasse „sich wahrlich aufbauen“, sagte Dietrich der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Das Länderspiel der Vize-Europameisterinnen gegen Frankreich am 7. Oktober um 20.30 Uhr in Dresden sei dazu bestens geeignet, wie auch das Auftaktspiel zur Bundesliga zwischen Frankfurt und Bayern München am 16. September um 19.15 Uhr. "Wir wollen uns auf der vordersten Bühne und nicht mehr nur im Nachmittagsprogramm präsentieren", sagte Dietrich.