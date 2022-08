3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SpVgg Oberfranken Bayreuth (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr trifft die SV Wehen Wiesbaden auf SpVgg Oberfranken Bayreuth. Am vergangenen Samstag ging Wiesbaden leer aus – 0:1 gegen den FC Viktoria Köln. Bayreuth zog gegen den Sport-Club Freiburg II am letzten Spieltag mit 0:1 den Kürzeren.