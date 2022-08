Hasan Salihamidzic: FC Bayern hatte "drei bis vier andere Pläne" statt Mané

Mané und Co. zerlegen Frankfurt: Bayerns Gala im Video

Es läuft auch ohne Robert Lewandowski beim FC Bayern! Im Supercup wurde Pokalsieger RB Leipzig mit 5:3 besiegt, zum Start in die Bundesliga-Saison bekam Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt 6:1 auf die Mütze. (STIMMEN: „Bayern-Qualität schon irre“)

Dennoch seien nun alle Spieler gefordert: „Man kann jetzt ruhig mal die Verantwortung übernehmen, kann Tore machen und sich im Training zeigen. In ersten Linie war Konkurrenzkampf die Idee und das haben wir geschafft.“

Statt Mané: Bayern hatte „drei bis vier andere Pläne“

Ansage an Sané: „Diese Wut würde ich gern in jedem Spiel sehen“

Damit das so bleibt, soll auch Leroy Sané dauerhaft auf Weltklasse-Niveau abliefern. „Ich glaube an Leroy. Er hat alles: Schnelligkeit, Technik und einen super Schuss“, erklärte Salihamidzic und freute sich besonders über Sanés Ärger aus dem Leipzig-Spiel, als er nach einem Check gegen Willy Orbán Gelb sah. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Ich bin nach dem Spiel zu ihm und habe ihm gesagt: ‚Diese Wut, die du da hast, würde ich gerne in jedem Spiel sehen.‘ Wenn er so spielt wie gegen Leipzig, kann er einer der Besten Europas werden“, erklärte Salihamidzic. (BERICHT: Sané zu United? Das sagt Bayern)

Bayern „seit Jahren Wunschverein von de Ligt“

Grundsätzlich zeigte er sich sehr zufrieden mit den Einkäufen: „Bei den Gesprächen geht einem das Herz auf. Alle Jungs, die gekommen sind, haben sich in einem frühen Stadium für den FC Bayern entschieden. Das ist wichtig, dass die für den FC Bayern brennen. Mané hat gleich beim ersten Treffen in Liverpool sofort gesagt, dass er zu uns kommen will. Wir haben nicht einmal über eine Zahl gesprochen, der Junge ist einfach Wahnsinn.“