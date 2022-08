Formel 1: Sebastian Vettel heizt Spekulationen an - "Geht um große Veränderung"

Diese Frage hält die Motorsport-Welt im Atem. Während die FIA versucht, Vettel in einer anderen Position zu halten , wird weiterhin spekuliert, ob der Heppenheimer nicht in einer anderen Rennserie weiterfährt. In Stellung gebracht haben sich bereits die Formel E und die NASCAR.

Der viermalige Weltmeister selbst ist sich hingegen noch unsicher, ob er nach dem letzten Saisonrennen in Abu Dhabi weiter im Cockpit sitzen wird. „Es wird mein letztes Rennen in der Formel 1 sein, aber ich weiß es nicht. Vom Alter her wäre es kein Problem, etwas anderes oder auch noch mehr Formel 1 zu fahren. Das ist also nicht meine Einschränkung“, erklärte er laut motorsport-total.com. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)