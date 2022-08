Anzeige

Dressur-WM: Mannschaft-Bronze für Deutschland Dressur-WM: Mannschaft-Bronze für Deutschland

Ingrid Klimke (r.) mit Franziskus in Herning © Fédération Equestre Internationale/Fédération Equestre Internationale/Fédération Equestre Internationale/Liz Gregg

SID

Titelverteidiger Deutschland hat bei der Dressur-WM in Herning die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung gewonnen.

Titelverteidiger Deutschland hat bei der Dressur-WM in Herning die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung gewonnen. Ingrid Klimke (Münster) mit Franziskus, Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Famoso, Isabell Werth (Rheinberg) mit Quantaz und Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain mussten sich in der Endabrechnung Gastgeber Dänemark und dem Olympiadritten Großbritannien geschlagen geben.

Erst zum dritten Mal in der bis 1966 zurückreichenden Geschichte der Dressur-WM ging die Goldmedaille nicht an Deutschland. Zuvor hatte es 1970 in Aachen Silber und 2010 in Kentucky Bronze für eine deutsche Equipe gegeben. Das beste deutsche Einzelergebnis in Herning lieferte Isabell Werth auf Platz fünf.

Anzeige