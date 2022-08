Bundesliga, FC Bayern: Sadio Mané als prominenter Zuschauer bei Amateuren

Den Führungstreffer des FCB II von Justin Janitzek und die folgenden Jubelszenen sahen Mané und Azankpo dann erst in der zweiten Halbzeit (56. Minute), wie Mané auf Instagram teilte. (Zum Instagram-Profil von Sadio Mané)

Warum war Mané bei den Bayern-Amateuren?

Im Anschluss an die Partie erfüllte Mané dann die Foto- und Autogrammwünsche zahlreicher Fans. Doch warum war Bayerns neuer Weltstar vor Ort?

Seine Begleitung, der 29 Jahre alte Azankpo, wird in Zukunft für Bayerns zweite Mannschaft auflaufen. Der Mittelstürmer aus dem Benin ist einer der besten Freunde Manés: „Wir können sagen, dass es Liebe auf den ersten Blick war, sowohl in der Freundschaft als auch auf dem Spielfeld.“ Beide spielten in derselben Akademie im Senegal zusammen. (REPORT: Ein besonderer Bayern-Transfer)