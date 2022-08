Bundesliga: 1. FC Köln trotzt Wirbel um Anthony Modeste und stellt Vereinsrekord auf

Der 1. FC Köln startet trotz des Wirbels um Anthony Modeste erfolgreich in die neue Saison und stellt sogar einen Vereinsrekord auf. Schalke 04 erlebt dagegen eine bittere Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne.

Der 1. FC Köln ist fulminant in die neue Saison gestartet - und das trotz des Wirbels um Torjäger Anthony Modeste, der zu Borussia Dortmund wechseln wird . (NEWS: Baumgart sauer auf Modeste)

Schalke 04 verpatzte dagegen seine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach 442 Tagen und musste gleich zu Saisonbeginn einen Dämpfer hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer verlor in Köln nach langer Unterzahl 1:3 (0:0) und hat spätestens jetzt Gewissheit, dass der Weg zum Klassenerhalt steinig wird. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Für den FC trafen Luca Kilian (49.), Florian Kainz (64./nach Videobeweis) und Dejan Ljubicic (80.), dessen Kopfball an den Pfosten von der Hacke des Schalke-Keepers Alexander Schwolow ins Tor prallte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dabei stellte Köln einen Vereinsrekord auf: Die Geißböcke gaben 32 Schüsse ab - nicht nur die meisten einer Mannschaft an diesem 1. Spieltag, sondern auch eine neue klubinterne Bestmarke in der Bundesliga.

Schalker Traumtor wird aberkannt

Die Königsblauen, die ihr bis dato letztes Bundesligaspiel am 22. Mai 2021 ebenfalls in Köln bestritten hatten, waren früh in Unterzahl: Der Ex-Kölner Dominick Drexler (35.) hatte nach Videobeweis die Rote Karte gesehen. Der Anschluss durch Marius Bülter (76.) änderte nichts. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)