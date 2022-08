Frankfurt leiht Akman an Göztepe Izmir aus

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt leiht Stürmer Ali Akman für eine Saison an den türkischen Zweitligisten Göztepe Izmir aus. Im Anschluss daran besitzt der SüperLig-Absteiger eine Kaufoption. Das teilten die Hessen am Sonntag mit. Akmans Vertrag in Frankfurt läuft bis 2025.