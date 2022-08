Premier League: Erling Haaland eiskalt! Debüt-Tor für Manchester City

Erling Haaland trifft erstmals in einem Pflichtspiel für Manchester City - und dann gleich zweimal. Beim ersten Tor jubelt er in Yoga-Pose.

Der norwegische Stürmer traf beim Premier-League-Auftakt bei West Ham United zur 1:0 Führung per Strafstoß. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Haaland feiert in Yoga-Pose

Anschließend schnappte sich der 22-Jährige den Ball, ging schnurstracks auf den Elfmeterpunkt zu. Die klare Botschaft: Ich schieße! Und so kam es: Haaland versenkte den Ball eiskalt im unteren linken Eck.

Der Ball küsste noch leicht den Innenpfosten, Keeper Areola, der erst in der 29. Minute für den angeschlagenen Lukasz Fabianski eingewechselt worden war, war machtlos. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Haaland feierte seinen Treffer darauf in Yoga-Pose - eine Art des Jubels, wie sie aus Zeiten bei Borussia Dortmund bekannt ist. ManCity ging mit der 1:0-Führung in die Pause. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Der erste war Alexandre Pato, damals in Diensten des FC Chelsea, gegen Aston Villa im Jahr 2016.

Nachdem ManCity mit der 1:0-Führung in die Pause gegangen war, schoss Haaland in Hälfte zwei auch noch sein zweites Tor. Der Ex-BVB-Star schob den Ball eiskalt an Keeper Areola vorbei ins Tor.