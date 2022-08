Anzeige

Bundesliga, VfB Stuttgart - RB Leipzig: Remis bei Raum-Debüt - Werner? "Würde mich riesig freuen" Werner? Raum: „Würde mich freuen“

RB Leipzig gelingt kein Sieg beim Debüt von Neuzugang David Raum. Stuttgarts Torwart Müller hält den Punkt für den VfB fest.

Zweites Pflichtspiel, zweiter Dämpfer: Der ambitionierte Pokalsieger RB Leipzig hat auch bei seinem Lieblingsgegner den ersten Saisonsieg verpasst. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco kam eine Woche nach der Supercup-Pleite gegen den FC Bayern beim VfB Stuttgart nicht über ein mageres (1:1) hinaus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Torjäger Christopher Nkunku brachte das wenig überzeugende Leipzig bereits in der achten Minute in Führung. Naouirou Ahamada glich für den VfB, der sich in der vergangenen Saison erst in letzter Minute gerettet hatte, aus (31.). Es war erst der zweite VfB-Treffer in den bisherigen Duellen gegen Leipzig. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bei RB feierte Millionen-Einkauf David Raum vor 46.000 Zuschauern ein durchwachsenes Debüt. Überhaupt blieben die Sachsen den Beweis ihrer Klasse erneut weitgehend schuldig. Immerhin blieb RB auch im neunten Duell gegen die Schwaben ohne Niederlage (sieben Siege, zwei Remis). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Raum spricht über Werner-Gerüchte

Raum erklärte nach der Partie bei Dazn: „Wir sind gut ins Spiel gekommen. Wir wollten nicht diese Euphorie entstehen lassen. Wenn du so viele Chancen in Stuttgart hast, musst du diese nutzen. Stuttgart hatte in der ersten Halbzeit nur einen Schuss auf das Tor und der war direkt drin.“

Darüber hinaus bezog er auch zu einem möglichen Wechsel von Timo Werner zu RB Leipzig Stellung: „Wer würde sich nicht freuen, wenn er Timo Werner in der Mannschaft hat? Ich kenne Timo aus der Nationalmannschaft und verstehe mich super mit ihm. Ich würde mich riesig freuen, denn wir hätten einen Topspieler mehr in unseren Reihen.“

„Fühlt sich an wie eine Niederlage“

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat war zufrieden nach dem Abpfiff: „Die Mannschaft hat zurecht nach dem Spiel vor der Kurve gefeiert. Wir haben uns den Punkt verdient. Flo (VfB-Torwart Florian Müller, d. Red.) hat einen überragenden Tag erwischt. Wir sind sehr zufrieden mit dem 1:1.“

Leipzigs Benjamin Henrichs war verärgert nach dem Spielende: „Wir waren heute nicht konsequent genug. Es fühlt sich an, wie eine Niederlage. Wir haben es zu Beginn gut gemacht, doch dann sind wir eingebrochen. Stuttgart ist danach stärker geworden.“

Tedesco veränderte sein Team nach der 3:5-Niederlage gegen die Bayern auf vier Positionen. Der abwanderungswillige Konrad Laimer fehlte wegen einer Sprunggelenksverletzung, die er sich im Training zugezogen hatte. Erstmals für RB lief dagegen Linksverteidiger Raum auf, den die Leipziger für rund 25 Millionen Euro aus Hoffenheim verpflichtet hatten.

VfB im Pech

Im Mittelpunkt stand aber erst einmal Nkunku. Der Franzose vollendete die erste RB-Chance gleich eiskalt und machte dort weiter, wo er in der letzten Saison aufgehört hatte. Nkunku hatte 20 Tore erzielt (plus 15 Vorlagen).

Leipzig blieb nach kurzen Startschwierigkeiten deutlich am Drücker, versäumte es aber, nachzulegen und schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Dies sollte sich rächen.

Der VfB, der sich zunächst kaum befreien konnte, wurde aktiver und belohnte sich durch Ahamada, der von der Strafraumgrenze die Übersicht behielt. Bis zur Pause konnte der VfB die Partie dann ausgeglichen gestalten, hatte bei einem Pfostenschuss durch Konstantinos Mavropanos (45.+3) sogar noch Pech.

Auch kurz nach dem Wechsel hätte Stuttgart in Führung gehen können, als Neuzugang Josha Vagnoman den Ball freistehend über das Tor hob. Leipzig tat sich schwer, in der gut gestaffelten VfB-Defensive eine Lücke zu finden. Erst in der Schlussphase schaltete der Favorit wieder einen Gang hoch, scheiterte aber immer wieder am starken VfB-Keeper Florian Müller.

-----