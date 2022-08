2. Bundesliga: Der 1. FC Kaiserslautern springt durch einen Erfolg gegen den FC. St. Pauli auf Rang zwei

Extra einstudiert! So kam es zum 50-Meter-Tor von Lautern

Der 1. FC Kaiserslautern hat den nächsten Sieg in der 2. Bundesliga gefeiert. Die roten Teufel klettern durch den Erfolg auf den zweiten Tabellenplatz. In den übrigen Spielen des Nachmittags siegen Kiel und Darmstadt.

Durch ein 2:1 (1:0) gegen den FC St. Pauli eroberte die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster am dritten Spieltag den zweiten Tabellenplatz und verschaffte sich früh ein Polster auf die Abstiegsränge. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Siege feierten am Sonntag zudem Darmstadt 98 (1:0 bei Eintracht Braunschweig) und Holstein Kiel (2:1 beim 1. FC Magdeburg).

Kiel feiert ersten Sieg

Den ersten Erfolg hingegen verbuchte Kiel. Nach dem Aus im DFB-Pokal setzte sich die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp in Überzahl in Magdeburg durch. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Die Kieler waren an den ersten beiden Spieltagen jeweils nicht über ein Remis hinausgekommen, zudem waren die Norddeutschen in der ersten Pokal-Runde am Drittligisten Waldhof Mannheim gescheitert.