2. Liga: 1. FC Magdeburg – Holstein Kiel, 1:2 (1:1)

Mit 1:2 verlor der 1. FC Magdeburg am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Holstein Kiel.

Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Jamie Lawrence erwies Magdeburg einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte (56.). Am Ende punkteten die Störche dreifach bei den Gastgebern.