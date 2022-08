"Lebensbedrohlich": Heiko Herrlich spricht über eigene Schock-Diagnose 2000 und Erkrankung

Die schweren Erkrankungen von drei Bundesliga-Akteuren rufen bei Trainer Heiko Herrlich im STAHLWERK Doppelpass schlimme Erinnerungen an seine eigene Horror-Diagnose vor gut 20 Jahren zurück.

Sébastien Haller (Borussia Dortmund), Marco Richter (Hertha BSC) und Timo Baumgartl (Union Berlin) – gleich drei Bundesliga-Akteure hatten in den letzten Monaten die Schock-Diagnose Hodentumor zu verkraften. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ich glaube, dass es dieses Jahr Zufall ist, dass es in der Häufigkeit auftritt“, sagte Heiko Herrlich bei SPORT1 im STAHLWERK Doppelpass . „Wichtig ist es, dass sich die Spieler nicht scheuen und zum Arzt gehen, falls etwas zwickt. Das ist natürlich eine ganz schwierige Situation für das Umfeld und du brauchst jede Unterstützung. (BVB vor Modeste-Coup)

Herrlich erhält im Herbst 2000 Schock-Diagnose Gehirntumor

Im Herbst 2000 wurde bei Herrlich ein bösartiger Gehirntumor festgestellt, der erfolgreich per Strahlentherapie bekämpft werden konnte, sodass er im folgenden Jahr sein Comeback für Borussia Dortmund feiern konnte.

„In dem Moment, wenn so eine Diagnose kommt, weißt du, es ist eine lebensbedrohliche Situation“, erinnert sich Herrlich an diese schreckliche Zeit zurück. „Selbst wenn du gute Prognosen hast. Bei mir war die Situation damals von Anfang an klar, dass es nicht operabel ist. Das hat die Situation zusätzlich erschwert.“