Bundesliga: Ex-Kapitän rasiert! Fredi Bobic erklärt, wie es mit Dedryck Boyata weiter geht

Hertha BSC muss mit der Niederlage im Derby gegen Union Berlin den nächsten Rückschlag verkraften. Für das Spiel wurde Ex-Kapitän Dedryck Boyata nicht mehr in den Kader berufen. Fredi Bobic erklärt im STAHLWERK Doppelpass den Grund.

Kaum hat die neue Bundesliga-Saison begonnen, geht die Stimmung rund um Hertha BSC wieder in den Keller.

Zu einem möglichen Umschwung nach der Last-Minute-Rettung in der Relegation in der vergangenen Saison wird Ex-Kapitän Dedryck Boyata wohl nicht mehr beitragen. Der Belgier, seit der Saison 2020/21 bis zum Ende der vergangenen Saison zwei Jahre Spielführer, war vor dem Derby bei Union Berlin überraschend aus dem Kader gestrichen wurden, nachdem er beim Pokal-Aus noch 120 Minuten auf dem Platz gestanden hatte.

Bobic erklärt Boyata-Aus

Eine Zukunft scheint er in Berlin nun nicht mehr zu haben. „Es war eine klare sportliche Entscheidung. Wir haben nicht das Gefühl, dass er uns aktuell weiterbringt“, erklärte Herthas Geschäftsführer Sport Fredi Bobic im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 .

Deshalb habe er genau wie der ebenfalls zum Verkauf stehende Krzysztof Piatek nicht im Kader gestanden. Beide Spieler sollen den Verein im Optimalfall noch verlassen. „Es wird definitiv mehr Abgänge als Zugänge geben, auch weil wir aus wirtschaftlichen Gründen den Kader verkleinern müssen“, merkt Bobic an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die wirtschaftlichen Gründe seien aber nicht der einzige Grund, warum die Spieler am Samstag nicht zum Kader gehörten: „Uns geht es eigentlich um die Energie, die wir in der Mannschaft brauchen. Klar geht es auch darum ,Geld einzunehmen, aber das war nicht der Grund.“

Eine Trennung scheint für beide Seiten nun die beste Lösung zu sein, außer „er trainiert so überragend, dass wir nicht mehr an ihm vorbeikommen“, merkte Bobic im STAHLWERK Doppelpass an.