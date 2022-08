Bundesliga heute live: 1. FC Köln - FC Schalke im TV, Stream, Ticker

Zurück in der Bundesliga! Wie Schalke die Saison angeht

Nach dem Wiederaufstieg beginnt für Schalke 04 die Mission Klassenerhalt am Sonntag beim 1. FC Köln. Der einstige Champions-League-Dauergast ist bescheiden geworden.

Der FC Schalke ist zurück in der Bundesliga.

„Man spürt an allen Ecken und Enden, dass es kribbelt“, sagte Trainer Frank Kramer vor dem Auftakt gegen den 1. FC Köln. Der Traditionsklub ist wieder da - nach dem brutalen Absturz und nur einem Jahr in der Zweitklassigkeit. Und der einstige Dauergast in der Champions League ist bescheiden geworden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)