Bundesliga heute live: VfB Stuttgart - RB Leipzig im TV, Stream, Ticker

RB Leipzig startet in die Bundeliga und Bayern-Flirt Konrad Laimer steht nicht im Kader. Nach der Niederlage gegen den FC Bayern im Supercup steht am ersten Spieltag das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart auf dem Programm.

Beim Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart fehlt Konrad Laimer im Aufgebot von Trainer Domenico Tedesco. Wie der Verein bekannt gab, ist der Mittelfeldspieler am Samstag im Training umgekickt und hat leichte Sprunggelenksprobleme.

Bereits seit einigen Wochen ist das Interesse des Rekordmeisters an Laimer bekannt. Nach SPORT1 -Informationen haben sich Spieler und Klub schon geeinigt, doch es hapert noch an der Ablösesumme. Die Bayern-Verantwortlichen wollen nicht mehr als 20 Millionen Euro ausgeben. Allerdings fordert RB 30 Millionen.

Trotz des missglückten Pflichtspielauftakts im Supercup blickt Trainer Domenico Tedesco von Pokalsieger RB Leipzig dem Start der Bundesliga positiv entgegen. Aus der Niederlage gegen Rekordmeister Bayern München (3:5) habe man „viele Erkenntnisse in allen Bereichen mitgenommen“, sagte Tedesco: „Wir haben eine große Vorfreude, endlich geht es los.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bundesliga live: VfB Stuttgart - RB Leipzig

Ob Neuzugang David Raum in der Partie beim VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr) in der Startelf stehen wird, ließ Tedesco offen. „Jeder der im Kader ist, ist ein potenzieller Startkandidat“, sagte der RB-Coach.