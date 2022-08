Rallye: WM-Spitzenreiter Rovanperä Zweiter beim Heimspiel

In der Fahrerwertung baute er seinen Vorsprung dafür weiter aus. Nach dem achten WM-Lauf führt Rovanperä (198 Punkte) nun deutlich vor Tänak (104), der mit seinem dritten Triumph in Finnland den Belgier Thierry Neuville (Hyundai/103) vom zweiten Rang in der Meisterschaft verdrängte. Neuville kam in Finnland nicht über Rang fünf hinaus.