Ski Alpin: US-Superstar Mikaela Shifftin mit erschreckenden Worten

Mikaela Shiffrin bietet sich beim Sommer-Training in den Alpen ein erschreckendes Bild. Der US-Star ist in Sorge um die Zukunft ihres Sports.

Die meisten Menschen genießen das warme Wetter, die Stars des Ski-Zirkus aber zieht es schon im Sommer an Orte, an denen winterliche Bedingungen herrschen - noch zumindest.

Am Feegletscher in den Schweizer Alpen, der über 3000 Meter über dem Meeresspiegel liegt, trainierte diese Woche unter anderem Superstar Mikaela Shiffrin für die im Oktober beginnende Weltcup-Saison. Doch die Bedingungen, welche die 27-Jährige dort vorfindet, machen ihr Sorgen: Die durch den Klimawandel veränderten Verhältnisse lösen bei der zweimaligen Olympiasiegerin düstere Gedanken über die Zukunft ihres Sports aus.

Mikaela Shiffrin zeichnet düsteres Bild

Die US-Amerikanerin sagt: „Vielleicht liegt der Zeitpunkt, ab welchem wir nicht mehr auf den Gletschern trainieren können, schon in sehr naher Zukunft.“ Es sei erschreckend zu sehen, was sich in den vergangenen fünf oder zehn Jahren verändert habe. Es dauere womöglich „gar nicht mehr lange, bis wir Skifahren überhaupt nicht mehr als praktikablen Sport anschauen können“.