Modeste zum BVB? Bobic, Herrlich und Effenberg diskutieren im Doppelpass

Borussia Dortmund will als Ersatz für den erkrankten Sébastien Haller den Kölner Stürmer Anthony Modeste verpflichten. Auch im STAHLWERK Doppelpass wird die Personalie diskutiert.

Bobic über Modeste: „Das könnte Sinn machen“

„Das könnte Sinn machen“, sagte Bobic, Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC. „Sebastian Kehl (Sportdirektor BVB, Anm. d. Red.) weiß das am besten. Er ist ein Spieler, der vor allem die Bundesliga kennt, und keinen von draußen zu holen, der sich erst akklimatisieren muss, macht aus meiner Sicht Sinn.“

Auch Herrlich, bis Ende April 2021 Trainer beim FC Augsburg, sieht in Modeste den idealen Ersatz für Haller: „Er hat seine Torgefahr bewiesen. Ich glaube, Steffen Baumgart hat einen wesentlichen Anteil. Mit Edin Terzic und dem Umfeld in Dortmund ist es noch mal eine neue Chance und Herausforderung für so einen Spieler. Er möchte sich natürlich nochmal beweisen. Ich sehe darin eine große Chance.“