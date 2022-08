Schach-Boss Dworkowitsch: Russischer Erdrutschsieg wirft viele Fragen auf

Arkadi Dworkowitsch ist trotz Kritik aus der Ukraine und weiteren Teilen der Schachwelt erneut für vier Jahre zum Präsidenten des Weltverbandes FIDE gewählt worden - mit enorm großer Mehrheit. Dworkowitsch ist früherer stellvertretender Ministerpräsident unter Wladimir Putin in Russlands Regierung. Dworkowitsch steht der FIDE seit 2018 vor.

Dworkowitsch agierte nach Kriegsbeginn widersprüchlich

Baryschpolets hatte vor der Wahl am Sonntag auf die „enormen Verbindungen“ seines Kontrahenten zur russischen Regierung hingewiesen. „Du bist verantwortlich für den Aufbau der russischen Kriegsmaschinerie“, sagte er zu Dworkowitsch.

Der verteidigte sich damit, „eine starke Position zu den tragischen Ereignissen in der Ukraine eingenommen“ zu haben und verwies damit auf Aussagen, die er im März im Interview mit der US-Nachrichtenseite „Mother Jones“ getroffen hatte: Dworkowitsch hatte Russlands Invasion als „Krieg“ bezeichnet - was in Russland mittlerweile eine Straftat wäre - und Mitleid mit der ukrainischen Zivilbevölkerung gezeigt.