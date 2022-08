BVB vor Verpflichtung von Anthony Modeste! Was Dortmund für den Haller-Ersatz zahlen würde

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kündigte nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Bayer Leverkusen einen Stürmer-Transfer an: „Es wird wohl noch etwas passieren. Ich denke zeitnah. Wir sind zielführend unterwegs. Wir werden in den nächsten Tagen Klarheit haben. Das, was wir machen, wird passieren.“