Bundesliga: Highlights bei Bundesliga Pur auf SPORT1 im Free-TV

Nicht nur der Sonntagmorgen steht bei SPORT1 ganz im Zeichen der Bundesliga. Bundesliga Pur zeigt die besten Szenen des aktuellen Spieltags - in englischen Wochen auch am Donnerstag.

Die geballte Bundesliga-Action gibt es am Sonntag auf SPORT1!

Bevor ab 11 Uhr im STAHLWERK Doppelpass über die wichtigsten Themen in der höchsten deutschen Spielklasse diskutiert wird, zeigt SPORT1 in der Regel die Highlights aus den Spielen vom Freitag und Samstag. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Ab 7.30 und ab 9.30 Uhr Uhr startet an normalen Spieltagen der Fußball-Sonntag mit Bundesliga Pur. In jeweils 90 Minuten gibt es ausführliche Zusammenfassungen aller Tore und Aufreger-Szenen der Freitags- und Samstagsspiele. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

In englischen Wochen ist Bundesliga Pur auch am Donnerstagabend am Start! Zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr und 0 Uhr und 2 Uhr sehen Sie die besten Szenen der Spiele von Dienstag und Mittwoch.

Ausnahme ist der 34. Spieltag: Da am Samstagnachmittag sämtliche Partien zeitgleich ausgetragen wurden, präsentiert SPORT1 alle Highlights geballt schon ab 8.30 und noch einmal ab 13.30 Uhr im Free-TV!

Diese Spiele sehen Sie am Sonntag bei Bundesliga Pur:

Eintracht Frankfurt - FC Bayern

Union Berlin - Hertha BSC

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg - Werder Bremen

VfL Bochum - Mainz 05

FC Augsburg - SC Freiburg

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

SPORT1 zeigt am Sonntag und Montag alle Highlights der Bundesliga und 2. Bundesliga im Free-TV - und in der englischen Woche auch am Donnerstag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in Hattrick Pur – die 2. Bundesliga und Bundesliga Pur zu sehen – neu im Frühstücks-Doppelpack ab 07.00 bzw. 07.30 Uhr und 09.00 Uhr bzw. 09.30 Uhr.

In Bundesliga Analyse gibt es montags ab 21.00 Uhr auch einen ausführlichen Rückblick auf die Sonntagsspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga zu sehen.

Zum Abschluss des Fußball-Montags zeigt SPORT1 ab 23.30 Uhr auch noch die Highlights aus der 3. Liga in 3. Liga Pur. Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0.00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.

