Medwedew gewinnt ersten Titel der Saison in Los Cabos

„Jedes Match war sehr gut, aber das Finale ist immer etwas Besonderes“, sagte Medvedev, der sich gegen Ende des ersten Satzes die Hand aufschürfte und behandelt werden musste: „Im Finale spielt man gegen den besten Spieler der Woche, es ist also immer ein Match auf hohem Niveau, und ich bin wirklich froh, dass ich in einem so wichtigen Match ein gutes Niveau und einige gute Schläge zeigen konnte.“

Djokovic fehlt in Flushing Meadows

Beim Rasenklassiker in Wimbledon hatte Medvedev aufgrund der Sanktionen gegen russische Profis nicht aufschlagen dürfen, beim vierten Grand Slam des Jahres in New York ab dem 29. August wird der Titelverteidiger aber wieder zu den Favoriten zählen - zumal der Start von Wimbledon-Sieger Novak Djokovic in Flushing Meadows eine Corona-Impfung voraussetzt und Nadal sein Comeback nach Bauchmuskelverletzung erst vor wenigen Tagen vorerst verschoben hat.