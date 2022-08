50 Jahre danach: Olympia-Rallye feiert Revival - mit Röhrl

Von den Segelrevieren in Kiel bis zum Olympiastadion in München: Fast auf den Tag 50 Jahre nach der Olympia-Rallye machen sich am Montag rund 200 Oldtimer erneut auf den Weg von der Küste in die bayerische Landeshauptstadt. Sechs Tage lang geht es beim Revival über 2252 km in Richtung Alpen.