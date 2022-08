Lückenkemper kritisiert Kritiker nach Leichtathletik-WM

Sprinterin Gina Lückenkemper hat die öffentliche Kritik am deutschen Abschneiden bei der Leichtathletik-WM in Eugene/Oregon scharf kritisiert.

Die deutsche Sprinterin Gina Lückenkemper hat die öffentliche Kritik am deutschen Abschneiden bei der Leichtathletik-WM in Eugene/Oregon scharf kritisiert. "Von schwachem Fleisch zu sprechen im Livestream. Das war nur einer der Kommentare, die man teilweise gehört hat", sagte die EM-Zweite im Sky-Interview nach ihrem 100-m-Rennen am Samstag beim Diamond-League-Rennen in Chorzow, "und das finde ich dann ehrlich gesagt schon sehr respektlos und unverschämt den Athleten gegenüber."