Bielefelds Fehlstart perfekt: Rostock feiert zweiten Sieg

Arminia Bielefelds Fehlstart in die neue Saison der 2. Bundesliga ist perfekt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Der Absteiger verlor auch das dritte Spiel und ist nach dem 1:2 (0:1) bei Hansa Rostock saisonübergreifend seit 14 Spielen sieglos. Für Hansa war es der zweite Sieg in der Liga und die Rehabilitation für das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal vergangene Woche beim Viertligisten VfB Lübeck (0:1).

Die kurioseste Szene des Abends spielte sich derweil um Bielefeld-Verteidiger Nathan de Medina ab. Der 24-Jährige sollte in der 77. Minute eingewechselt werden, wurde an der Seitenlinie am Betreten des Feldes gehindert.