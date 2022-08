Ronaldo kündigt Einsatz für United an - Was macht ten Hag?

Das Hin und Her um einen möglichen Wechsel von Cristiano Ronaldo nimmt kein Ende. Immerhin sendet der Stürmer von Manchester United nun ein klares Signal für den Saisonauftakt.

Nach seinem langen Fernbleiben in der Vorbereitung stand er zuletzt in einem Testspiel wieder auf dem Feld - nur um dann vor dem Abpfiff wieder das Stadion zu verlassen . Für die Aktion wurde er von seinem Trainer Erik ten Hag hart kritisiert .

Seine Zeit bei ManUnited scheint abzulaufen, doch der Portugiese will nochmal alles für den Verein geben. So postete er in seiner Instagram-Story ein Bild von ihm im Trikot der „Red Devils“ mit den Worten „Ready“ (Deutsch: bereit).