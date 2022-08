Anzeige

Bundesliga: Borussia Dortmund zittert sich zum Auftaktsieg gegen Bayer Leverkusen BVB zittert sich zum Sieg

SPORT1

Borussia Dortmund ist mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Das Team von Trainer Edin Terzic muss sich nach dem Sieg im Topspiel beim gut aufgelegten Gregor Kobel bedanken.

Auftakt nach Maß für Borussia Dortmund.

Der BVB gewinnt zum Auftakt gegen Bayern 04 Leverkusen mit 1:0 (1:0). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Marco Reus hatte die Schwarz-Gelben mit einem Stocher-Tor schon in der neunten Minute in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit drückte Leverkusen auf den Ausgleich, doch der BVB konnte sich auf den starken Gregor Kobel im Tor verlassen, der mit starken Paraden die Null hielt

Gerade, dass sein Team gegen starke Leverkusener kein Tor kassierte, freute Cheftrainer Edin Terzic sehr. „In den letzten Wochen wurde mir immer die Frage gestellt: Wie wollt ihr die Gegentore abstellen? Das wichtigste ist, dass man mit allem was man hat das eigene Tor verteidigt und heute haben wir gesehen, dass wir das können“, sagte Terzic nach dem Spiel bei Sky.

Von einem möglichen Kampf um die Meisterschaft möchte Terzic trotz des Siegs im Topspiel gegen einen direkten Konkurrenten aber noch nichts wissen. „Das ist nicht unser Thema. Wir sind bereit uns alles zu holen, was uns zusteht. Wenn eine Mannschaft besser ist am Ende der Saison, dann ist das so, aber es darf niemand fleißiger und hungriger sein als wir.“

Dortmund kommt besser ins Spiel

Beide Mannschaften piesackten sich im 4-2-3-1 mit Pressing, was Bayer eine erste gute Kopfballchance einbrachte (2.). Auf der anderen Seite mussten Piero Hincapie und Jeremie Frimpong nach Steilpässen resolut abräumen - dann lag der Ball doch im Tor. Reus hatte ihm im Gewimmel den entscheidenden Schubs gegeben.

Unmittelbar danach musste Bayer-Trainer Gerardo Seoane den angeschlagenen Robert Andrich (muskuläre Probleme) durch Charles Aranguiz ersetzen. Bayer steckte dies ganz gut weg, Patrik Schick gab gefährliche Fernschüsse ab (13./20.). Reus‘ Großchance (21.) und Adeyemis Auswechslung beschlossen eine extrem spannende Anfangsphase, nach der es bis zur Pause auch nur etwas ruhiger wurde: Der BVB stand tiefer, was Bayers gefürchtetes Umschaltspiel bremste.

Ohnehin fehlte Leverkusen die Schlagkraft. Frimpong oder Moussa Diaby tanzten hier und da Slalom durchs BVB-Mittelfeld, spätestens bei Mats Hummels oder Nico Schlotterbeck in der recht gut abgestimmten Innenverteidigung war jedoch zumeist Schluss. Das vermeintliche 1:1 durch Exequiel Palacios (52.) bejubelte der rot-schwarze Bayer-Block nur für ein paar Sekunden: Abseits.

Leverkusen drängt - Schick versemmelt Großchancen

Topstürmer Schick vergab eine Riesenchance, die er üblicherweise mit verbundenen Augen nutzt (63.). Gregor Kobel im Dortmunder Tor rettete - wie später noch einmal (68.). Die immer offensivere Ausrichtung brachte viel Druck, aber auch Risiken in der Rückwärtsbewegung.

Für den BVB, der ein wenig wackelte, hätte Thorgan Hazard schon vorher aus kurzer Distanz das 2:0 erzielen müssen (50.). Bayer-Torhüter Hradecky parierte super. Auf der anderen Seite grätschte Schlotterbeck (80.) den Ball ins eigene Netz, doch diesmal stand Sardar Azmoun im Abseits.

Kurz vor Schluss sah Torhüter Lukas Hradecky zu allem Überfluss auch noch die Rote Karte, als er außerhalb des Strafraums einen Ball mit der Hand aufnahm. Weil Leverkusen schon Fünfmal gewechselt hatte, musste Edmond Tapsoba für die letzten Sekunden ins Tor.

Für Leverkusen war es nach dem bitteren Pokal-Aus in Elversberg der nächste Rückschlag. Die Werkself hatte in der zweiten Halbzeit zahlreiche Chancen zum Ausgleich, scheiterte aber immer wieder am überragenden Kobel im Tor.





---

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

