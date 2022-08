Meier-Kritik: Fehlt Schiedsrichtern das Verständnis für Körper und Bewegungen?

Witz-Elfer? So rechtfertigt Schiedsrichter Zwayer seine Entscheidung

Handspiel oder nicht? Diese Frage wird auch in Zeiten des Videobeweises immer wieder diskutiert. Ein ehemaliger Top-Schiedsrichter äußert nun ungewöhnliche Kritik.

„Es mangelt im Fußball an Körperkenntnis“ - mit diesen ungewöhnlichen Worten hat der ehemalige Top-Referee Urs Meier die aktuelle Schiedsrichter-Generation kritisiert.

Im Interview mit der FAZ erklärte der Schweizer mit Blick auf die nach wie vor umstrittene Handspiel-Regel: „Es müssten dringend Schulungen gemacht werden, in denen Schiedsrichter Körpererfahrungen machen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Zu viele Unparteiische wüssten schlicht nicht, wie sich ein Körper in Zweikampfsituationen verhalte: „Sie müssten selber mal in ein Slide-Tackling oder ein Kopfballduell gehen und sich filmen lassen, um zu sehen, was die Arme machen. Auf einmal hätten sie diesen Aha-Effekt.“