Werder Bremen: Fan-Ärger in Wolfsburg! "Was wollen wir für ein Land sein?"

Werder-Präsident: „Was wollen wir für ein Land sein?“

„Jeder muss sich fragen: Was wollen wir für einen Fußball und was wollen wir für ein Land sein? Ein freiheitliches Land? Oder eins, das sich mit anderen Ländern messen muss, die nicht so freiheitlich sind?“, sagte der Bremen-Boss bei Sky .

„Aber wir müssen uns ernsthaft fragen: Was wollen wir für eine Fankultur? Wir sind in Deutschland stolz darauf, eine Fankultur zu haben, eine lebendige Fanszene in allen Stadien, mit Auswärtsfans. Und wenn wir dann Gäste so behandeln und willkommen heißen, dann kann das nicht im Sinne des Zuschauersports Fußballs sein“, warnte der Werder-Präsident: „Ich erwarte da eine politische Korrektur der Entscheidungsträger, denn das kann so nicht stehen bleiben und darf sich auch an anderen Standorten nicht wiederholen.“