Tänak bei Rallye Finnland weiter in Führung

Der Este Ott Tänak hat bei der Rallye Finnland die Führung erfolgreich verteidigt. Der Weltmeister von 2019 und zweimalige Finnland-Sieger (2018, 2019) baute am Samstag beim achten von 13 Meisterschaftsrennen im Hyundai seinen Vorsprung auf 8,4 Sekunden aus.

Der WM-Führende Kalle Rovanperä verbesserte sich im Toyota bei seinem Heimspiel um zwei Plätze auf Rang zwei. Der 21 Jahre alte Finne strebt bei der einst als "1000-Seen-Rallye" bekannten Veranstaltung seinen sechsten Saisonsieg an. In der Gesamtwertung liegt er 83 Punkte vor Thierry Neuville aus Belgien, der sich in Finnland auf Rang fünf vorarbeitete.