FC Bayern: Sadio Mané feiert Bundesligapremiere mit Donnerhall

Als Sadio Mané am späten Freitagabend in die Kurve der Bayern-Fans ging, sich das Megafon schnappte und die Humba anstimmte, ging für den Neuzugang ein Debüt zu Ende, das wie gemalt war.

Beim furiosen 6:1-Sieg in Frankfurt hatte er solch einen Eindruck hinterlassen, dass ihn die Anhänger offenbar schon ins Herz schlossen - schließlich ist der Gang in die Kurve als echtes Privileg zu verstehen. (STIMMEN: „Bayern-Qualität schon irre“)

Mané: Fischer-Spruch war Motivatoinsschub

Ungewollt verhalf ihm dazu Eintracht-Präsident Peter Fischer, der im Vorfeld zwar augenzwinkernd, aber durchaus provokant („Who the f*** is Mané?“) den neuen Bayern-Star veralberte.

Ob Mané die Motivationsspritze überhaupt brauchte, steht auf einem anderen Blatt. Auffällig war, dass er trotz seines kurzen Aufenthaltes in München schon erstaunlich gut im Starensemble des Rekordmeisters integriert ist.

Müller witzelt über Integration bei Bayern

„Ich sag mal: Bei uns ist‘s jetzt auch nicht so schwierig, integriert zu werden. Wir sind alle lebensfrohe und positive Jungs und unsere Spielweise ist eher einladend und kreativ als destruktiv. Es könnte also durchaus auch Spaß machen, bei uns mitzuspielen.“

„Sadio macht das hervorragend“, sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach der Bayern-Gala: „Man erkennt sofort, wie er mit den Jungs harmoniert. Es wirkt so, als würden sie schon länger zusammenspielen. Sadio ist voll da und spielt sehr gut.“

„Schmidt hat mich ‚Pressing-Monster‘ genannt“

Tatsächlich war bei Mané die pure Lust am Fußball von der ersten Minute an zu spüren. Selbst nach einer 5:0-Halbzeitführung hörte die Münchner Offensivabteilung nicht auf, wenngleich die Gastgeber nicht mehr von einer Verzweiflung in die nächste stürzten.