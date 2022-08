Bundesliga: Hertha BSC im Derby bei Union Berlin chancenlos - Nächste Schmach nach Pokal-Aus perfekt

Nach dem Pokal-Aus in Braunschweig unterlagen die Berliner im Stadtderby bei Union Berlin auch in der Höhe verdient mit 1:3 (0:1). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Eisernen bestimmten von Beginn an das Spiel und gingen durch einen Treffer von Neuzugang Jordan Sibatcheu (31.) verdient mit einer 1:0-Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel fiel die alte Dame dann komplett auseinander. Sheraldo Becker (50.) und Robin Knoche (54.) stellten mit einem Doppelschlag früh auf 3:0.

Schwarz: „Schärfe war das große Manko heute“

Dementsprechend enttäuscht zeigte sich der Trainer nach dem Spiel bei Sky: „Es war wenig heute. Das muss man klar sagen. Obwohl wir dann in der ersten Halbzeit eine kurze Phase hatten, wo es besser war. Dennoch auf Distanz, was das ganze Spiel angeht, war das zu wenig, was Intensität angeht und Zweikampfstärke.“