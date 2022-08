Bundesliga: Als Werder Bremen zum Bundesliga-Auftakt ins Dunkle blickte

Ganz Fußball-Deutschland schaut am 6. August 2004, einem Freitagabend nach Bremen, wo der amtierende Meister nach einer damals noch ziemlich neuen Regelung in einem vorgezogenen Heimspiel die Saison eröffnen darf.

Auf Meister Werder entfallen 16 %, auf Schalke 12,2%. Gästetrainer Jupp Heynckes spricht für seine Verhältnisse ziemlich offensiv von der Meisterschaft und will gleich mal mit einem Sieg beim Titelverteidiger starten: „Wir haben die Möglichkeit, in Bremen zu gewinnen.“

Doch dazu muss auch gespielt werden, was an diesem Abend nicht so einfach ist.

Die Fans vor den Bildschirmen sehen schwarz

Die Fernsehleute sind ratlos, Marcel Reif moderiert kurzfristig per Telefon, aber das „hörte sich in etwa so an wie die alten Fußballmoderationen a la Bern 1954.“, lästert ein Zuschauer im Internet.