Testspiel zwischen Atletico und Juve in Tel Aviv abgesagt

Atletico und Juve werden nicht in Tel Aviv spielen © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Wie die beiden Fußballvereine am Samstag mitteilten, findet die Partie aufgrund der bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ) nicht statt.

Für beide Teams wäre es der letzte Härtetest vor dem Saisonstart gewesen. Am 15. August trifft Atletico auswärts auf den FC Getafe, während Juventus am selben Tag mit einem Heimspiel gegen Sassuolo Calcio in die italienische Meisterschaft startet.