Keine Angst vor Premier League: Erling Haaland freut sich auf "ein bisschen Schmerz"

Erling Haaland steht vor seiner ersten Saison in der Premier League. Von Alan Shearer wird er bereits vor der harten Gangart in England gewarnt - Sorgen macht sich der neue Star von Manchester City aber keine.

Stürmerstar Erling Haaland rechnet nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City mit höheren Anforderungen - und Schmerzen in der Premier League.

„Ich denke, es wird etwas körperlicher, mit höherem Tempo“, sagte der Norweger in einem Interview mit The Athletic: „Es ist eine sehr physische Liga, und es wird hart werden. Aber mein Körper ist bereit - und ein gutes Duell ist immer etwas feines.“

Im seit dem Transfer ersten großen Gespräch, das Englands Stürmerlegende Alan Shearer für das US-Nachrichtenportal mit dem 22-Jährigen führte, sagte Haaland, dass er sich auf „a bit of pain“ einstelle, auf „ein bisschen Schmerz“ - das sei aber eine gute Sache.

Wichtig sei vor allem, dass er sich schnell auf die Spielweise seiner neuen Mannschaft einstelle, mit der er am Sonntag (17.30 Uhr) in die neue Saison startet: „Es hängt viel von der Chemie ab. Ich war zweieinhalb Jahre in Dortmund, da habe ich die Spieler dann sehr gut gekannt. Auch hier muss jetzt das perfekte Timing kommen, und auf Spitzenniveau wird es auch kommen.“