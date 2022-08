Mexiko: Medwedew erreicht Finale

„Es war ein sehr hartes Spiel“, sagte Medvedev nach der Partie gegen Kecmanovic: „Er hat großartig angefangen und der ganze erste Satz war ein großartiges Niveau. So viele schwierige Punkte, so viele Punkte, bei denen ich das Gefühl hatte, an die Grenze gehen zu müssen.“ Durch seine vierte Final-Teilnahme in 2022 steht auch fest, dass Medwedew sein Projekt Titelverteidigung bei den Ende des Monats beginnenden US Open als Nummer eins angehen wird.